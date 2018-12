(ANSA) – REGGIO EMILIA, 23 DIC – Non solo la notte di Capodanno a Roma, nella storica location del Circo Massimo: Vinicio Capossela sarà in concerto anche la sera di Natale al ‘Fuori Orario’ di Taneto di Gattatico (Reggio Emilia), dove era già in cartellone il 26 per uno spettacolo ‘sold out’. Quello del 25 dicembre, promette l’artista, “sarà un concerto più prettamente folclorico, natalizio, mannaro, e siccome la leggenda paesana vuole che chi nasce la notte di Natale, per punizione dell’insolenza di dividere il compleanno con nostro Signore, deve trasformarsi in cane mannaro, allora faremo un concerto adatto alle selve e agli ululati. W Shane MacGowan (musicista irlandese e cantante dei Pogues, ndr), nato il 25-12-1957. Ancora vivo. Auuurrrr!”. Capossela sarà affiancato da creature ibride uomo-animale come i diavoli dei Krampus di Canazei (Trento), deputati ad accompagnare San Nicola nella consegna dei doni ai bambini, i Rumiti, maschere ancestrali dei boschi della Lucania, e altre maschere del Carnevale della Sardegna.(ANSA).