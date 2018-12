(ANSA) – NEW YORK, 23 DIC – David Hogg, il ragazzo sopravvissuto alla sparatoria nella scuola di Parkland, Florida, del 14 febbraio scorso, in cui morirono 17 persone, e divenuto un attivista per maggiori controlli sulle armi, entra a Harvard. Dopo essere stato preso in giro da Fox per essere stato rifiutato da varie università americane, Hogg con tweet fa sapere di essere stato accettato nel prestigioso ateneo. “Grazie a tutti, andrò in autunno a Harvard, dove studierò Scienze politiche”, twitta Hogg. Hogg è salito alla ribalta delle cronache dopo la strage di San Valentino alla Marjory Stoneman Douglas High School, dove un ex studente ha aperto il fuoco e ucciso 17 persone, ferendone altrettante. Nelle sue apparizioni televisive dopo la sparatoria, Hogg si è scagliato contro la National Rifle Association (Nra) e i politici ‘pagati’ dalla potente lobby delle armi.