(ANSA) – ROMA, 23 DIC – Il Tottenham per Natale si regala un rotondo 6-2 sull’Everton nel posticipo della 18/a giornata di Premier League, vittoria che combinata con il ko del Chelsea col Leicester consolida la terza posizione in classifica degli Spurs e si avvicina a -2 dal City (battuto ieri in casa dal Crystal Palace) e a -6 dalla capolista Liverpool. Una partita senza storia a Liverpool, dove la squadra allenata da Mauricio Pochettino ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-1, frutto della rete in apertura di Walcott presto rimontata da quelle segnate in serie da Son, Dele Alli e Kane. Il coreano e il bomber britannico, che raggiunge Salah a quota 11 nella classifica marcatori, hanno raddoppiato il bottino nella ripresa, aiutati a completare la sestina da Eriksen, mentre Sigurdson aveva segnato la rete del temporaneo 2-4. La Premier torna in campo mercoledì, per il tradizionale Boxing Day.