(ANSA) – NEW YORK, 23 DIC – Donald Trump potrebbe accettare meno di 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro con il Messico. Lo riporta la Cnn citando fonti dell’amministrazione, secondo le quali la Casa Bianca avrebbe chiesto 2,5 miliardi di dollari per la sicurezza del confine nell’ultima offerta presentata ai democratici per mettere fine allo shutdown.