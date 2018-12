(ANSA) – BEIRUT, 24 DIC – E’ arrivato nelle ultime ore a Hudayda, porto yemenita sul Mar Rosso, il generale olandese Patrick Cammaert, che guida la squadra di osservatori dell’Onu incaricati di monitorare la tregua tra insorti Huthi e forze lealiste filo-saudita. Lo riferiscono media panarabi. Gli osservatori Onu hanno ora un mandato di 30 giorni e non saranno armati né in uniforme. Cammaert guida il Comitato per il coordinamento del ridispiegamento, formato anche da membri Huthi e lealisti, e che dovrà coordinare il ritiro dei miliziani di entrambe le parti dal porto conteso di Hudayda. Due settimane fa in Svezia le parti hanno raggiunto un accordo di principio per una tregua a Hudayda e in altre zone del paese. Il porto del Mar Rosso è il punto di passaggio di circa l’80 per cento degli aiuti umanitari destinati al martoriato paese in guerra.