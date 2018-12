(ANSA) – ROMA, 24 DIC – “Mentre l’Unicef continua ad affrontare le conseguenze dei recenti disastri naturali a Lombok e Sulawesi, un nuovo disastro ha colpito l’Indonesia. L’Unicef è sul campo per accompagnare le autorità nel valutare l’impatto dell’ultimo tsunami sui bambini, per garantire che siano al centro della risposta nazionale e che i loro diritti siano rispettati”. Lo ha detto Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia. L’organizzazione dell’Onu è presente stabilmente in Indonesia con uno staff operativo e con grande esperienza di interventi umanitari. L’Indonesia è stata colpita da frequenti terremoti e maremoti, l’ultimo dei quali è stato il terremoto e il relativo tsunami avvenuti a fine settembre 2018 nelle isole di Sulawesi e Lombok con oltre 2.200 morti e 1.075 dispersi. Per accelerare le operazioni di soccorso, Unicef Italia ha lanciato una campagna straordinaria di raccolta fondi.