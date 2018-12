(ANSA) – ROMA, 24 DIC – Dopo aver trovato l’accordo, secondo i media francesi, con Adrien Rabiot del Paris Saint Germain, il Barcellona continua a guardarsi intorno per trovare rinforzi, puntando soprattutto al giovane centrocampista dell’Ajax Frenkie de Jong. I quotidiani spagnoli indicano proprio il 21enne come il principale obiettivo della dirigenza blaugrana, che vuole dare solidità ad un centrocampo che tra infortuni e usura di alcuni dei suoi campioni hanno messo sotto pressione. Secondo Mundo Deportivo, de Jong conosce già l’offerta finanziaria del Barca, che farà di tutto per accontentarlo e portarlo in Catalogna la prossima estate. Il suo arrivo sarebbe complementare a quello di Rabiot, che potrebbe però sbarcare a Barcellona già a gennaio visto che il Psg lo ha messo fuori squadra.