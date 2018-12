(ANSA) – BOLOGNA, 24 DIC – Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini finisce sull’albero di Natale a Imola: in piazza Matteotti il leader della Lega è apparso su volantini appesi all’abete a testa in giù e con sotto scritto “L’appeso”. L’episodio è stato segnalato ai carabinieri da un cittadino. I militari hanno provveduto a rimuoverli. Non risultano firme e quindi rivendicazioni del gesto. I volantini sono stati apposti presumibilmente la scorsa notte. Netta la condanna di esponenti locali del Carroccio. È “l’ennesimo oltraggio ai danni del ministro dell’Interno”, scrivono Marco Casalini, segretario Lega Imola, Daniele Marchetti, consigliere regionale Lega e Simone Carapia, capogruppo del Consiglio Comunale Lega, che chiedono “di fare il possibile per individuare i responsabili”. Sul caso interviene anche la senatrice bolognese del Carroccio Lucia Borgonzoni che pubblica su Facebook le foto delle vignette e scrive: “Mi auguro che vengano messi in galera per un po’ sti poveracci….così da schiarirgli le idee”.