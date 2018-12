(ANSA) – ISLAMABAD, 24 DIC – L’ex premier pachistano Muhammad Nawaz Sharif, condannato oggi a 7 anni per corruzione, è stato arrestato e verrà presto trasferito in carcere. Lo riferiscono fonti giudiziarie. Sharif ha chiesto di essere imprigionato in un carcere di Lahore invece che, come probabile, in quello di Rawalpindi. La corte annuncerà presto la propria decisione in merito, si aggiunge. Un blindato della polizia giudiziaria è in attesa all’interno del tribunale.