(ANSA) – ROMA, 24 DIC – Unità, pace e rispetto reciproco. Nel tradizionale messaggio di Natale la regina Elisabetta II non menziona mai la Brexit, il tema che è stato centrale nella politica britannica per l’anno che si conclude e lo rimarrà nel 2019, ma nonostante il suo obbligo alla neutralità emerge con chiarezza l’appello al rispetto per le altrui opinioni, in un momento di grandi spaccature a Westminster. La sovrana britannica ha come di consueto registrato in anticipo il messaggio alla nazione che viene tradizionalmente trasmesso il giorno di Natale: compare seduta alla scrivania della ‘white drawing room’ a Buckingham Palace mentre chiama alla “pace sulla terra e alla buona volontà per tutti”. Stando alle anticipazioni dei media britannici, Elisabetta II sottolinea in particolare: “Anche in presenza di profonde differenze, trattare il prossimo con rispetto è sempre un buon inizio verso una maggiore comprensione”.