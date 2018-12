(ANSA) – MILANO, 24 DIC – Vigilia di Natale milanese per il ministro dell’Interno Matteo Salvini che in mattinata ha portato regali ai pazienti dell’Ospedale per bambini Buzzi ed ha poi fatto visita alla Questura di Milano. Qui, con il questore di Milano Marcello Cardona, ha voluto fare gli auguri via radio dalla sala operativa della Questura a tutte le pattuglie impegnate al lavoro. Salvini si è detto “orgoglioso di essere al vostro servizio da questi sei mesi” e di aver trovato nella Polizia “una nuova grande famiglia”. Il questore ha invece ricordato il lavoro dei poliziotti con “trecentomila persone controllate spesso in interventi incredibili e spesso rischiosi”. Il ministro dell’Interno ha poi provato, nel cortile della Questura, una delle biciclette in uso agli agenti che in sella alle due ruote pattugliano varie zone della città. Al ministro è stato regalato il caschetto in uso ai poliziotti. Oltre a Salvini ha partecipato alla visita in Questura anche il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.