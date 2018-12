(ANSA) – ROMA, 24 DIC – Sarà un Atalanta con diverse assenze quella che mercoledì si troverà ad affrontare la Juventus. A Zingonia, Gian Piero Gasperini ha diretto una inconsueta seduta d’allenamento alla Vigilia di Natale, cercando di trovare soluzioni ai problemi causati dalle squalifiche di Toloi e Paolomino e dall’assenza per infortunio di De Roon, che come Varnier oggi ha lavorato a parte. La sconfitta col Genoa è costata cara ai nerazzurri, non nella miglior condizione per affrontare la prima della classe. Per completare i preparativi, Gasperini ha convocato per domani pomeriggio allenamento di rifinitura a porte chiuse.