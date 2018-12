(ANSAmed) – TEL AVIV, 24 DIC – In occasione del Natale l’Ufficio centrale di statistica israeliano (Cbs) ha pubblicato oggi dati aggiornati sulla comunita’ cristiana locale. Alla fine del 2017, ha precisato, il totale e’ stato di 172 mila persone, ossia il 2 per cento della popolazione complessiva. Di essi 134 mila sono cristiani arabi, che in maggioranza risiedono nel Nord del Paese. Ad essi si sono aggiunti a partire dagli anni Novanta altri 38 mila cristiani non arabi, in prevalenza – secondo il Cbs – coniugi di ebrei immigrati in Israele in virtu’ della Legge del ritorno. Questi ultimi risiedono per lo piu’ nella zona di Tel Aviv. Nel 2017 il tasso di crescita della intera comunita’ cristiana e’ stato complessivamente del 2,2 per cento, rispetto all’1,4 dell’anno precedente. Per la sola comunita’ dei cristiani arabi il tasso di crescita e’ stato pero’ solo dell’uno per cento.