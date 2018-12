(ANSA) – NAPOLI, 24 DIC – “Su Meret non ho avuto mai dubbi, altrimenti non avrei tirato fuori tutti quei soldi, e’ un’eccellenza italiana” . Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del portiere, preso in estate per oltre 25 milioni. “Finalmente – ha spiegato il patron azzurro – abbiamo un portiere italiano, anche se avevamo un napoletano che sta facendo bene al Parma in prestito. Meret è esemplare sul piano del rigore, ha genitori straordinari, presenti, mai invadenti, ha un’educazione sublime, eccellente”.