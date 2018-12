(ANSA) – ROMA, 24 DIC – L’Arsenal dovrà fare a meno di Henrikh Mkhitaryan per almeno cinque o sei settimane. All’armeno, sottoposto a esami strumentali, è stata riscontrata una frattura al metatarso del piede destro riportata durante la partita della coppa di Lega inglese contro il Tottenham della scorsa settimana. L’Arsenal, quinto in classifica in Premier League a pari punti col Chelsea, mercoledì scenderà in campo a Brighton, ma senza Mkhitaryan aveva già battuto sabato scorso il Burnley per 3-1.