(ANSA) – CAGLIARI, 24 DIC – Leonardo Pavoletti si è allenato con il gruppo ad Asseminello e punta al rientro da titolare mercoledì alla Sardegna Arena proprio contro il suo ex Genoa. E’ la buona notizia che Maran si attendeva dopo le ultime due sconfitte consecutive in cui sono mancate, oltre al bomber livornese, altre due pedine fondamentali come Srna e Ceppitelli che rientreranno anche loro dopo aver scontato entrambi due turni di squalifica. La partita col Genoa, due lunghezze sopra il Cagliari e tanti alti e bassi, è sulla carta di quelle che si devono affrontare per prendere tre punti. Ma la squadra di Maran, con la Lazio, non ha dato molti segnali incoraggianti. Anche per colpe non sue: stanchezza e assenze alla lunga si stanno facendo sentire. Soprattutto si avverte la mancanza di Castro, fondamentale in fase di costruzione e rifinitura, e naturalmente di Pavoletti, l’attaccante che fa i gol e che offre sempre una soluzione alla manovra.