(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 24 DIC – Il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, trascorrerà la festa del Natale in Iraq. Ad annunciarlo è stato il sito del Patriarcato Caldeo di Babilonia. Parolin sarà nel Paese fino al 28 dicembre. Oltre alle celebrazioni religiose ci saranno anche momenti di incontro con le autorità locali. Tra le tappe Baghdad, dove celebrerà la messa della Notte di Natale con il Patriarca Sako, Erbil, la città del Kurdistan che aveva accolto molti cristiani cacciati da Mosul, dalle milizie dell’Isis, e le cittadine delle Piana di Ninive. “Preghiamo per il successo di questa prima visita di un alto funzionario vaticano in Iraq – si legge sul sito della Chiesa irachena – e speriamo che sia una premessa per una visita di Papa Francesco”.