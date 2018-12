(ANSA) – NEW DELHI, 24 DIC – Attesa per l’inaugurazione, domani, del Bogibeel Bridge, un altro dei vanti indiani: coi suoi 4,92 km di lunghezza, è il ponte è più lungo del Paese. Per la cerimonia del taglio del nastro sarà presente il premier Narendra Modi, che ha già chiamato nello Stato una massiccia presenza di forze di sicurezza. Il ponte, che passa sopra l’imponente fiume Bramhaputra, collega Dibrugarh, nello Stato dell’Assam a Pasighat nell’Arunachal Pradesh. Nella parte più alta corrono tre corsie autostradali. Sotto, a 32 metri di altezza sul fiume, ci sono invece due binari ferroviari. Vanto del Paese, ma ci sono voluti più di 21 anni per completarlo: la data scelta per l’inaugurazione coincide con la data di nascita di Atal Bihari Vajpayee, il politico scomparso qualche mese fa che nel 2002, nel ruolo di premier, aveva dato inizio ai lavori: la prima pietra del ponte, tuttavia, era stata posata già cinque anni prima, nel 1997. Si calcola che, in totale, siano stati spesi 59 miliardi di rupie, circa 738 milioni di euro.