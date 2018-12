(ANSA) – KABUL, 24 DIC – Almeno 25 persone sono state uccise e 20 ferite in un attacco durato 7 ore a un palazzo governativo, sede di due ministeri, a Kabul. L’assalto è finito quando i tre assalitori sono stati uccisi. Oltre 350 dipendenti del ministero degli Lavori pubblici e quello dei Martiri e Disabili sono stati evacuati, ha riferito il ministero dell’Interno. “Abbiamo 25 martiri e oltre 20 feriti, ma il bilancio delle vittime potrebbe salite”, ha detto Firoz Bashari, capo della comunicazione del governo in un messaggio ai media, aggiungendo che “ora l’area è sicura” e che i feriti sono stati trasferiti in ospedale in ambulanza. Nel pomeriggio, un attentatore ha prima fatto esplodere un’autobomba mentre altri assalitori sono entrati nell’edificio. L’attacco non è ancora stato rivendicato.