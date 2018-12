(ANSA) – ANKARA, 25 DIC – La Casa Bianca ha confermato che il presidente americano Donald Trump è stato invitato dal suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan a visitare la Turchia il prossimo anno, aggiungendo: “Sebbene non sia in programma nulla di definitivo, il presidente è aperto a un potenziale incontro in futuro”. Ieri il portavoce presidenziale turco Ibrahim Kalin aveva detto che Erdogan ha esteso l’invito a Trump durante una telefonata nel fine settimana tra i due presidenti sul ritiro delle truppe americane dalla Siria. Ieri Trump ha scritto su Twitter di aver avuto una “lunga e produttiva” chiamata con Erdogan nella quale hanno discusso del “lento e altamente coordinato” ritiro del personale militare Usa.