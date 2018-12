(ANSA) – POTENZA, 25 DIC – Nell’ospedale San Carlo di Potenza, stamani, Babbo Natale – che si era “perso” e a cui Superman e Spiderman non avevano dato un grande “aiuto” – è riuscito a entrare solo grazie ai “veri supereroi”, i Vigili del Fuoco che, con un’autoscala, lo hanno portato nel reparto di Pediatria dove ha consegnato i regali ai piccoli pazienti. Per la quinta edizione del “Babbo Natale in Pediatria”, il Comando di Potenza dei Vigili del Fuoco ha tenuto una vera e propria esercitazione, prima simulando un intervento e poi consegnando i doni acquistati con una raccolta fondi volontaria da parte del personale.