(ANSA) – MILANO, 25 DIC – Furto nell’abitazione milanese dell’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona, dove i ladri hanno messo a soqquadro l’appartamento. E’ stato lui stesso a darne notizia sui social. “Anche quest’anno, a Natale, quei grandissimi pezzi di m… mi sono entrati in casa – racconta in un video in cui mostra l’appartamento sottosopra -: si sono bevuti anche l’aranciata”. “Sono incazzato nero, sono incazzato nero”, ribadisce più volte nel video.