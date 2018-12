(ANSA) – TORINO, 25 DIC – “Cristiano Ronaldo domani andrà in panchina: per una volta guarderemo la partita assieme”. Massimiliano Allegri concederà il primo turno di riposo della stagione a CR7, nella sfida di Bergamo contro l’Atalanta, in programma domani nel primo ‘Boxing day’ italiano. “Sono molto contento – ha detto l’allenatore dei bianconeri, ai microfoni di Sky Sport – di quello che sta facendo, come tutti. Quella di quest’anno è stata la sua miglior partenza a livello di gol e a livello di numeri. Abbiamo bisogno che lui sia al top a marzo, quando arriveranno le sfide decisive di Champions: lui dovrà essere decisivo come tutti gli altri. Ma lui ancora di più come è stato negli ultimi anni”.