(ANSA) – ROMA, 25 DIC – “Il Sassuolo per me è stato un grande trampolino di lancio, con loro ho fatto un grande percorso e ora noto con piacere che stanno tornando a essere una squadra che diverte. Mio figlio Federico? È cresciuto tantissimo”. Così Eusebio Di Francesco parla, a Sky sport, della squadra dove è cresciuto come allenatore e che domani all’Olimpico ritroverà di fronte. Per la ‘sua’ Roma sarà vietato sbagliare. “Dobbiamo recuperare punti sull’obiettivo minimo – aggiunge -: la qualificazione alla prossima Champions: Il fatto che ci siano tante squadre in lizza può essere un vantaggio, ma noi siamo in ritardo rispetto alle aspettative, per i tanti punti persi: questa è un’occasione da non sbagliare. In questo momento si deve sbagliare meno possibile”. Difficilmente Edin Dzeko sarà della partita dall’inizio. “È stato un rischio metterlo in campo anche a Torino – spiega Di Francesco -, perché aveva fatto un solo allenamento. Però abbiamo bisogno del suo apporto, anche a partita in corso. Valuterò le sue condizioni”.