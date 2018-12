(ANSA) – TORINO, 25 DIC – “Matuidi ha la febbre, Bernardeschi, Barzagli e Cuadrado non ci saranno”. Massimiliano Allegri traccia, ai microfoni di Sky Sport, il bilancio degli infortunati della Juventus alla vigilia del ‘Boxing day’ di domani a Bergamo contro l’Atalanta. L’allenatore dei bianconeri, riferendosi a Chiellini e Bonucci, ha detto che “uno dei due centrali riposerà”. “Khedira, invece, può giocare – ha aggiunto – mentre sono in dubbio sulla convocazione di Kean”. Contro i nerazzurri di Gasperini “sarà importante arrivare bene a livello mentale, per non fare un regalo all’Atalanta. Vorranno passare un buon Natale battendoci, per rifarsi in casa dopo la sconfitta di Genova”.