(ANSA) – TORINO, 25 DIC – Il Torino di Walter Mazzarri, dopo il ko nel derby e il pareggio con il Sassuolo, arrivato in extremis, vuole ritrovare la strada della vittoria. Contro l’Empoli i granata proveranno a invertire la rotta, ma per farlo non dovranno sottovalutare la squadra di Beppe Iachini. “Le insidie – avverte Mazzarri, nell’intervista pubblicata sul sito della società – sono sempre dietro l’angolo. In casa sbagliamo per la voglia di strafare: per questo dovremo usare soprattutto la testa, non strafare, non concedere contropiede”. I toscani sono in ripresa dopo l’arrivo di Iachini, tecnico molto stimato dal collega granata: “Lui è molto bravo e pragmatico. Lo stimo, fa giocare bene la squadra, sono aggressivi, ci credono”. Ancora in dubbio Sirigu, infortunatosi durante il derby, ma degnamente sostituito da Ichazo, sia nel finale del derby che contro il Sassuolo: “Oggi prova, in ogni caso Ichazo ha fatto molto bene, abbiamo due portieri che danno garanzie. E poi deve essere la squadra a concedere poco”.