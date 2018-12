(ANSA) – ROMA, 25 DIC – E’ anche ironica la regina Elisabetta II nel suo tradizionale discorso di Natale -registrato nei giorni scorsi e trasmesso oggi in tv- in cui la sovrana britannica fa riferimento ai matrimoni e alle nascite nella sua famiglia durante il 2018 che “aiutano a tenere una nonna occupata”. “E’ stato un anno impegnativo per la mia famiglia, con due matrimoni e due bebè e un altro in arrivo”, ha scandito la regina. Mentre il messaggio al centro del suo intervento quest’anno resta la “pace e la buona volontà per tutti”, un messaggio -ha scandito- che non è mai superato e di cui vi è “gran necessità per tutti”.