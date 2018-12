(ANSA) – ROMA, 25 DIC – Quique Sanchez Flores sarà il prossimo allenatore dello Shanghai Shenhua, squadra che milita nella I Divisione cinese. Lo ha annunciato lo stesso club. L’allenatore spagnolo era disoccupato, dopo avere chiuso la propria esperienza sulla panchina dell’Espanyol, la seconda squadra di Barcellona, nella scorsa stagione. Sanchez Flores prende il posto di Wu Jingui. Il nuovo tecnico avrà al proprio fianco, come scrive il quotidiano As, cinque collaboratori: Antonio Diaz e l’inglese Dean Austin; l’allenatore dei portieri sarà Emilio López Fernández, il preparatore atletico Oscar Antonio, il tattico Cote Gallardo. In passato Quique Sanchez Flores ha allenato il Getafe, il Valencia, il Benfica, l’Atletico Madrid, l’Al-Ahli e l’Al-Ain negli Emirati Arabi Uniti, ma anche il Watford in Premier e appunto l’Espanyol nella Liga. Lo Shanghai Shenhua è fra le squadre più quotate in Cina: nelle sue file militano i colombiani Giovanni Moreno e Fredy Guarin, il paraguayano Oscar Romero e il senegalese Demba Ba.