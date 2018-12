(ANSA) – ROMA, 25 DIC – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito oggi che lo ‘shutdown’ (ovvero la parziale chiusura del governo federale) non sarà revocato fino a quando non verranno assicurati i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico e ha comunicato che si recherà alla frontiera a gennaio per una visita presso una nuova parte della barriera in costruzione. “Non so quando il governo riaprirà. Ma posso dirvi che non riaprirà fino a quando non avremo un muro, una recinzione, come vogliano chiamarla”, ha detto Trump parlando nello Studio Ovale dopo una chiamata con i militari Usa per gli auguri di Natale. Lo riferisce la Cnn.