(ANSA) – CAGLIARI, 25 DIC – Il Cagliari domani contro il Genoa scenderà in campo con una maglia speciale: un’iniziativa per festeggiare il Natale con i tifosi che avrà soprattutto uno scopo benefico. Alla Sardegna Arena i rossoblù di casa indosseranno delle maglie, realizzate in edizione limitata, con un capellino natalizio in testa al tradizionale logo del club. Al termine della partita le maglie verranno autografate dai calciatori e da giovedì 27 saranno messe all’asta sulla piattaforma CharityStars, a sostegno dell’associazione Los Quinchos, progetto per i bambini di strada in Nicaragua che, senza una famiglia, vivono in una condizione di estrema povertà e disagio sociale. Per la partita di Santo Stefano contro il Genoa tornano a disposizione, dopo la squalifica di due giornate, Srna e Ceppitelli, Maran può contare di nuovo anche su Pavoletti, che da ieri ha ripreso ad allenarsi con i compagni. Difficile anticipare le mosse del tecnico: l’attaccante potrebbe essere utilizzato a mezzo servizio magari partendo dalla panchina.