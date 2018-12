(ANSA) – ROMA, 25 DIC – L’Arsenal punta a sostituire il portiere Peter Cech e pensa di poterlo fare ingaggiando il costaricano del Real Madrid, Keylor Navas. Quest’ultimo è finito in panchina dopo l’acquisto del belga Thibaut Courtois, che ha preso stabilmente posto fra i pali dei ‘blancos’ dopo avere lasciato la porta del Chelsea a Kepa Arrizabalaga. Secondo i media inglesi, l’Arsenal ha pronta un’offerta di 12 milioni di euro. Nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto, il tedesco Bernd Leno resterà titolare dei ‘Gunners’ e Cech potrà comunque tornare in patria, nella Repubblica Ceca.