(ANSA) – ROMA, 25 DIC – Timothy Weah, figlio di George, ex centravanti di PSG e Milan, nonché Pallone d’Oro 1995, che attualmente ricopre la carica di presidente della Liberia, a gennaio lascerà il Paris Saint-Germain per cercare fortuna altrove. Il giovane attaccante di passaporto statunitense (è nato a New York), classe 2000, non rientra nei piani dell’allenatore tedesco Thomas Tuchel, e comunque non riesce a trovare spazio nell’attacco stellare dei parigini. Secondo quanto anticipato da RMC, Weah junior lascerà la Ligue 1 per giocare in Scozia, con la maglia biancoverde del Celtic di Glasgow.