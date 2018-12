(ANSA) – ROMA, 25 DIC – L’Arsenal vuole a tutti i costi ritagliarsi un posto nella prossima Champions League, pertanto nella finestra di mercato invernale farà il possibile per rinforzare la squadra allenata da Unai Emery. L’allenatore spagnolo, secondo il Mundo deportivo, avrebbe consegnato alla dirigenza una lista di nomi capeggiata da Ever Banega, ex Inter, oggi al Siviglia. Il centrocampista argentino, detto El Tanguito, ha una clausola rescissoria di 20 milioni che i ‘Gunners’ sono disposti a coprire interamente.