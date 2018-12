(ANSA) – CATANIA, 26 DIC – Gente in strada, soprattutto famiglie con bambini piccoli, nei paesi vicini all’epicentro del terremoto 4.8 registrato alle 3:19 vicino Viagrande e Trecastagni in provincia di Catania. Ma al momento non si registrano danni importati a strutture o persone. Qualche vecchia casa disabitata in massi lavici ha subito danni a Zafaferana Etnea, mentre in diverse case dell’Acese sono caduti suppellettili da credenze e mensole e oggetti appesi ai muri. Il terremoto è stato leggermente avvertito anche a Taormina, nel Siracusano e nel Ragusano. Dalla mezzanotte sono state almeno sette le scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo uguale o superiore a 2) registrate sull’Etna, tra cui una di magnitudo 3.3 all’01:09 con epicentro 4 chilometri a nord di Aci Sant’Antonio.