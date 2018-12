(ANSA) – TIANJIN (CINA), 26 DIC – Al via in Cina il processo contro Wang Quanzhang, noto avvocato attivista dei diritti umani, accusato di sovversione nei confronti dello Stato per aver difeso la setta di meditazione Falun Gong. Una ventina di poliziotti in borghese ha circondato il tribunale di Tianjin, nel nord della Cina, dove si celebra il processo, impedendo a giornalisti, diplomatici e sostenitori di avvicinarsi all’edificio. La moglie di Wang, Li Wenzu, ha detto che agenti della sicurezza di Pechino le hanno impedito di uscire di casa per andare a Tianjin per assistere al processo del marito. Wang fu arrestato nell’agosto 2015 durante un’operazione di repressione a livello nazionale, che ha portato in carcere più di 200 attivisti per i diritti umani, e ha passato più di tre anni in carcere senza poter incontrare la famiglia né i suoi avvocati.