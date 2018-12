(ANSA) – FOGGIA, 26 DIC – Due marocchini di 23 e 32 anni sono stati accoltellati in nottata durante una rissa avvenuta in una pizzeria di Borgo Segezia, nel Foggiano. Il 32enne è stato ferito all’addome, mentre il 23enne è stato colpito da un fendente nella zona lombare. Quest’ultimo è ricoverato in prognosi riservata negli Ospedali Riuniti di Foggia. Le sue condizioni sono preoccupanti ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’altro marocchino guarirà, invece, in 30 giorni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dagli inquirenti, pare che verso l’una del mattino sia scoppiato un violento litigio, sembrerebbe per futili motivi, all’interno del locale tra le due vittime ed altre tre-quattro persone, presumibilmente cittadini dell’Est. Poi gli stessi si sarebbero spostati all’esterno del locale. Lì la lite sarebbe degenerata. È stato un cliente della pizzeria a dare l’allarme ai carabinieri. Quando i militari sono intervenuti sul posto hanno trovato solo i due marocchini feriti.(ANSA).