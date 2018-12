(ANSA) – VENEZIA, 26 DIC – Mentre manovrava un trattore nell’isola di Santo Erasmo a Venezia un uomo è caduto in acqua ed è morto. L’incidente si è verificato – per cause al vaglio delle forze dell’ordine – nei pressi della monumentale Torre Massimiliana. Nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 non ha potuto che constatare la morte dell’uomo. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.