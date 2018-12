(ANSAmed) – TEL AVIV, 26 DIC – Un automobilista palestinese ha cercato oggi di travolgere alcuni israeliani al posto di blocco di Huwara (presso Nablus, in Cisgiordania) ma militari sul posto hanno provveduto a bloccarla sparando sul conducente. Questi è stato ferito ed arrestato. Lo riferisce la radio statale israeliana. Tre israeliani che erano sul posto sono rimasti in stato di shock. Nelle ultime settimane, ha fatto notare la emittente, in Cisgiordania si avverte un netto aumento degli attacchi contro civili e militari israeliani. In prevalenza si è trattato di attentati ispirati da Hamas. (ANSAmed).