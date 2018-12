(ANSA) – BANGKOK, 26 DIC – Il governo thailandese ha inviato ieri al Parlamento un disegno di legge che riconosce le unioni civili per coppie omosessuali, un provvedimento che renderebbe la Thailandia il primo Paese in Asia a riconoscere le unioni tra persone dello stesso sesso. Lo ha annunciato Nathaporn Chatusripitak, un consigliere dell’ufficio del primo ministro Prayuth Chan-ocha. Il testo consente alle coppie formate da persone con età oltre i venti anni, se almeno una di esse è di cittadinanza thailandese, di vedere riconosciuta legalmente la loro unione. Ciò garantirà di fatto gli stessi diritti di adozione di figli applicati ai matrimoni eterosessuali, così come i diritti relativi al trasferimento di proprietà in caso di decesso. Il provvedimento passerà ora al vaglio dell’Assemblea nazionale, il Parlamento nominato dalla giunta al potere dal 2014. Se da un lato l’approvazione è scontata, dall’altro c’è il rischio che i deputati non facciano in tempo a votare il testo prima del termine della legislatura a febbraio.