(ANSA) – SAN PAOLO, 26 DIC – La giustizia brasiliana ha negato all’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva il permesso di partecipare ai funerali di Sigmaringa Seixas, un avvocato ed ex deputato del suo Partito dei Lavoratori (Pt) morto ieri a San Paolo, del quale era amico da decenni. Uno degli avvocati di Lula ha presentato una richiesta perché l’ex presidente -in prigione dallo scorso agosto a Curitiba, dove sconta una pena di 12 anni per corruzione e riciclaggio- potesse andare al funerale di Seixas, “suo caro amico personale da oltre 30 anni”. Meno di un’ora dopo, il magistrato di turno per il Natale ha negato il permesso, sottolineando che la legge prevede tale possibilità soltanto in caso di morte o malattia grave del “coniuge, compagno di vita, fratello, sorella o parente diretto”.