(ANSA) – ROMA, 26 DIC – Affermarsi sul massimo circuito americano e scalare la classifica mondiale. Francesco Molinari nel 2019 ripartirà dall’America: il Sentry Tournament of Champions (3-6 gennaio alle Hawaii) di golf per cominciare. Con il campione piemontese che in chiusura di un anno speciale ha dichiarato di volersi concentrare per il prossimo soprattutto sul PGA Tour. L’azzurro è stato invitato dall’amico Tommy Fleetwood (in qualità di host del torneo) al British Masters, prova dell’European Tour in programma nel Merseyside (9-12 maggio). Ma la sua presenza a Southport è in dubbio: “Mi piacerebbe giocare in Inghilterra – le parole di ‘Chicco’ Molinari – ma dipenderà da come si evolverà la stagione”. Il vincitore della Race to Dubai 2018 difenderà sicuramente il titolo nell’Open Championship (uno dei 4 major del golf) che si giocherà a luglio (18-21) in Irlanda del Nord. E poi, sempre da campione in carica, giocherà il BMW PGA Championship a Wentworth (19-22 settembre), dove lo scorso maggio ha dato il via al suo anno show.