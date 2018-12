(ANSA) – KABUL, 26 DIC – La Commissione elettorale afghana ha annunciato il rinvio di diversi mesi delle elezioni presidenziali, inizialmente previste il prossimo aprile, per consentire di sistemare i problemi tecnici emersi durante il voto per le parlamentari dello scorso ottobre. Abdul Aziz Ibrahimi, vice portavoce della Commissione elettorale indipendente, ha detto che ci vuole più tempo per addestrare lo staff sul sistema di identificazione biometrica adottato per ridurre i brogli. Ci vuole altro tempo, inoltre, anche per verificare le liste degli elettori, ha aggiunto, riferendosi a due dei maggiori problemi emersi durante il voto di ottobre. La nuova data per le presidenziali non è stata ancora fissata.