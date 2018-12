(ANSA) – BRASILIA, 26 DIC – Il premier israeliano Benyamin Netanyahu andrà in Brasile per incontrare Jair Bolsonaro, ma non sarà presente alla cerimonia di insediamento del presidente eletto, il prossimo primo gennaio, come invece era stato annunciato. Lo hanno reso noto i quotidiani Folha ed Estado de Sao Paulo. Secondo fonti ufficiali citate da queste testate, Netanyahu ha deciso di accorciare il suo viaggio in Brasile – che doveva durare cinque giorni- a causa della crisi politica in Israele. Resta confermato, però, il pranzo che Bolsonaro offrirà a Netanyahu venerdì prossimo nel Forte di Copacabana, a Rio de Janeiro. Durante la sua campagna elettorale, il presidente eletto brasiliano aveva annunciato che intende rafforzare i rapporti con Israele durante il suo governo, e che sposterà l’ambasciata brasiliana da Tel Aviv a Gerusalemme.