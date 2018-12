(ANSA) – IL CAIRO, 26 DIC – Due ex presidenti egiziani, Hosni Mubarak e Mohammed Morsi, sono apparsi stamani nella stessa aula di tribunale al Cairo. Mubarak, 90 anni, costretto a dimettersi dopo decenni al potere dalle proteste della primavera araba del 2011, è stato visto entrare in aula camminando con l’aiuto di un bastone. L’ex rais è stato chiamato per testimoniare in uno dei numerosi processi a carico del suo successore, Morsi, esponente dei Fratelli musulmani e primo presidente eletto dell’Egitto nel 2012, poi deposto dalle forze armate un anno dopo. Morsi deve rispondere di diverse accuse: il processo di oggi riguarda un’evasione di massa dal carcere, organizzata durante la rivolta del 2011. Mubarak si è rifiutato di rispondere ad alcune domande spiegando che per farlo ha bisogno del permesso dell’attuale presidente, Abdel Fattah al Sisi, e dell’esercito. (ANSA).