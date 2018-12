(ANSA) – NEW YORK, 26 DIC – Il giudice della Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, è uscita dall’ospedale: è stata dimessa martedì e ora si trova nella sua abitazione, dove continuerà il suo recupero dopo l’intervento per la rimozione di un tumore. Lo afferma la Corte Suprema americana. Il ricovero e l’intervento chirurgico a cui Bader Ginsburg è stata sottoposta hanno fatto tremare l’America liberal, che ha temuto per la sua salute e per la possibilità che il presidente Donald Trump dovesse nominare un terzo giudice della Corte Suprema dopo Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh.