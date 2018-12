(ANSA) – FIRENZE, 26 DIC – In casa viola dopo il Ko col Parma il tecnico Stefano Pioli sembra voler puntare il dito sulla direzione di gara dell’arbitro Fabbri e soprattutto sulla ‘non prestazione’ della sua squadra. “Non è stata la sua giornata migliore e più fortunata – dice Pioli -. Anche il recupero, c’erano 8-9 minuti, magari non avremmo pareggiato ma ci stavano perché nel secondo tempo si è giocato poco. Ma abbiamo perso per colpa nostra, non dovevamo concedere un’occasione come quella. Andare in svantaggio contro di loro li ha fatti chiudere, anche se la squadra ha creato anche in dieci contro 11. Oggi non bisognava prendere gol, era la cosa più importante della giornata. Ma non ci siamo riusciti”. Poi ancora: “Abbiamo commesso errori tecnici, in una partita così difficile a livello tattico c’erano poche possibilità di essere pericolosi. Abbiamo tirato verso la porta tante volte, ma non c’è stata qualità nel tiro o nel passaggio. E nei due episodi che hanno deciso la partita, il gol e il rosso di Hugo, abbiamo commesso errori”.