(ANSA) – ROMA, 26 DIC – Il Boxing Day non porta fortuna al Manchester City, che incassa a Leicester la seconda sconfitta consecutiva (2-1) e scivola al terzo posto, superato anche da un Tottenham in gran forma che rifila un chiaro 5-0 al Bournemouth. In testa, con 51 punti, corre il Liverpool, che batte 4-0 il Newcastle dell’ex Rafa Benitez e mette a referto la 7/a vittoria consecutiva, salendo a +6 sulla seconda, ora gli Spurs. Sugli altri campi, il Man United del dopo Mourinho prende ancora 3 punti, battendo 3-1 (doppietta di Pogba) l’Huddersfield. L’Everton torna al successo dopo due ko di fila, imponendosi 5-1 sul campo del Burnley, mentre finiscono in pareggio Fulham-Wolves (1-1) e Crystal Palace-Cardiff (0-0). Tutti gli occhi, in attesa dei due posticipi Brighton-Arsenal e Watford-Chelsea, sono per i Reds di Juergen Klopp. Grazie alla difesa meno battuta del campionato e ad una prima linea di grande qualità, il Liverpool non conosce al momento ostacoli e oggi va a segno con Lovren, Salah su rigore, Shaquiri e Fabinho.