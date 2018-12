(ANSA) – GENOVA, 26 DIC – Festeggia il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo che si porta a casa il sesto risultato utile consecutivo: non accadeva da marzo 2017. Una vittoria che consolida i blucerchiati nelle zone importanti della classifica in piena lotta per un posto in Champions: “Ho detto alla squadra che per raggiungere risultati importanti bisogna fare sacrifici, rinunciare a qualcosa e stare sul pezzo per tutto il campionato. Non per un paio di mesi ma per l’intero campionato. La classifica? Ci dà molta autostima ma non dobbiamo pensare a quello che succederà a maggio ma alla prossima partita”. Poi si entra nel dettaglio del match vinto 2-0 al Ferraris: “E’ stato difficile e complicato contro il Chievo che è sceso in campo ben organizzato e avevo avvertito i miei ragazzi dei pericoli che ci potevano essere: sapevo che sarebbe stata una sfida problematica ma i ragazzi sono stati bravi”.