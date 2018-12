(ANSA) – ROMA, 26 DIC – Cesare Prandelli sorride amaro. La parola più usata è rammarico dopo il ko del suo Genoa: “E’ stata una gara molto equilibrata – dice -: siamo dispiaciuti per i primi venti minuti, lì avremmo potuto anche segnare. E sarebbe stata un’altra partita. Ci manca in qualche caso la concentrazione giusta per capire bene alcune situazioni, su questo dobbiamo lavorare ancora”. Perché Kouame fuori all’inizio? “Ho dovuto tenere conto – risponde – anche degli ultimi impegni. Mi sembra che però, anche con meno punte, siamo andati bene e creato occasioni, forse anche di più rispetto a quando abbiamo giocato con tre attaccanti”. Primi bilanci: “Soddisfatto perché il gruppo mi segue, dobbiamo ancora migliorare, ma possiamo fare ancora molto bene”. Poi Prandelli si prende l’applauso della sala stampa: “Volevo cogliere l’occasione per salutare Gigi Riva – dice, congedandosi -, perché è un grande giocatore e un grande uomo”.