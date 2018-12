(ANSA) – BOLOGNA, 26 DIC – Simone Inzaghi festeggia la vittoria a Bologna e non solo per aver reso più solido il quarto posto della sua Lazio: “Abbiamo dato continuità al successo sul Cagliari, non abbiamo preso gol, abbiamo ritrovato Leiva, che non giocava da 55 giorni, e Luis Alberto, che deve ritrovare la miglior condizione. Sono le nostre prime opzioni sui calci piazzati e ci abbiamo dovuto rinunciare a lungo”. Da calcio d’angolo sono infatti arrivate le reti di Luiz Felipe e Lulic: “A Bergamo avevamo perso immeritatamente e vi avevo detto che ero sicuro che saremmo ripartiti. Lo stiamo facendo, ma dobbiamo chiudere bene l’anno col Torino”. Simone difende pure il fratello Pippo: “Sono convinto che il Bologna, con l’atteggiamento del secondo tempo di oggi e delle ultime partite si salverà, gli manca un episodio positivo”.